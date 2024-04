1 Zuletzt wurde Taiwan im September 1999 von einem Beben der Stärke 7,3 getroffen. Foto: Chiang Ying-Ying/AP/dpa

Taiwan liegt in einem erdbebengefährdeten Gebiet. Nun wurde die Insel erneut erschüttert. Das Ereignis lässt Erinnerungen an ein schweres Beben vor fast 25 Jahren wach werden.









Link kopiert



Taipeh - Bei dem schweren Erdbeben vor der Ostküste Taiwans sind laut lokalen Medienberichten Menschen verletzt und Häuser schwer beschädigt worden. Im nördlich gelegenen Neu-Taipeh stürzte ein Lagerhaus ein und verletzte dabei drei Menschen, wie mehrere Medien berichteten. Die taiwanischen und japanischen Behörden gaben nach den Erdstößen am Mittwochmorgen (Ortszeit) Tsunamiwarnungen aus. Taiwans Wetterbehörde registrierte an der südöstlichen Küste der Insel Hualien in einer Tiefe von 15,5 Kilometern eine Bebenstärke von 7,2. Die Erdbebenwarte in den USA (USGS) gab eine Stärke von 7,4 in dem Gebiet an.