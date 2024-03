1 Beamte der Kriminalpolizei nahmen den Angreifer bei sich zu Hause in Reutlingen fest. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Auf einer privaten Feier in Karlsruhe soll ein 31-Jähriger aus Reutlingen einen Mann sexuell belästigt haben. Als dieser sich beim Gastgeber beschweren will, greift der Reutliner in an. Die Polizei spricht von einem Mordversuch.









Link kopiert



Weil er auf einer privaten Feier in Karlsruhe einen Mann bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben soll, sitzt ein 31-Jähriger seit Montag wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Er habe sich in der Nacht auf Sonntag auf sein Opfer gestürzt, um es zu töten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Andere Gäste hätten den Deutschen von dem Geschädigten herunterziehen können.