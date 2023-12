Karlsruhe: Erste Anklage nach großer „Reichsbürger“-Razzia erhoben

1 Spezialkräfte in Thüringen im Einsatz Foto: picture alliance/dpa/Bodo Schackow

Die Razzia kurz nach dem Nikolaustag 2022 war ein Paukenschlag: „Reichsbürger“ wollten wohl die Bundesregierung stürzen, sie sollen Tote in Kauf genommen haben. Soldaten und eine Ex-AfD-Abgeordnete sind unter den Verdächtigen.









Die Bundesanwaltschaft hat nach der großangelegten Anti-Terror-Razzia gegen sogenannte Reichsbürger vor rund einem Jahr erstmals Anklage erhoben. Es geht um insgesamt 27 Tatverdächtige, wie die Behörde am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. Sie wirft diesen unter anderem Mitgliedschaft und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor. Die Verfahren sollen vor den Oberlandesgerichten in Frankfurt am Main, München und Stuttgart geführt werden. Diese müssen entscheiden, ob sie die Anklage zulassen und einen Prozess ansetzen.