Kandidat aus Villingen-Schwenningen: Darum macht Manuel Stutz bei „Make Love, Fake Love“ mit

Seit dem 20. Februar läuft die zweite Staffel „Make Love, Fake Love“ bei RTL+. Auch Manuel Stutz aus Villingen-Schwenningen hat sich auf die Reise nach Griechenland begeben, um an der Dating-Show teilzunehmen. Gegenüber unserer Redaktion hat der 26-Jährige Fragen rund um seine Teilnahme an der Realityshow beantwortet.

Feiern, Flirten, Verlieben – so lässt sich auch dieses Reality-Format gut zusammenfassen. Bei „Make Love, Fake Love“ dreht sich alles um die 23-jährige Antonia Hemmer, die ihren Traummann unter neun vermeintlichen Single-Männern finden möchte. Und um das liebe Geld.

Während die Single-Lady, unter anderem bekannt aus „Bauer sucht Frau“ und „Das Sommerhaus der Stars“, sich verlieben möchte, mischen sich auch vergebene Männer unter die Singles. Gemeinsam mit ihren potenziellen Traummännern lebt Antonia in einer Villa in Griechenland. Dort finden auch die Dates statt.

Antonia Hemmer wurde 2020 durch die Sendung „Bauer sucht Frau“ bekannt. Foto: RTL /Benno Kraehahn

Doch für die 23-Jährige gilt es zunächst herauszufinden, welcher der Männer es ernst mit ihr meint, wer vergeben ist und es nur auf das Preisgeld von 50.000 Euro abgesehen hat. Moderatorin Janin Ullmann begleitet Antonias Suche nach der echten Liebe.

Die neun Kandidaten kommen aus ganz Deutschland, einer davon aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Manuel Stutz aus Villingen-Schwenningen ist dabei, um das Herz von Antonia oder eben die Siegesprämie zu erobern.

Darum macht Doppelstädter bei Show mit

26 Jahre alt, Key-Account-Manager und in der Doppelstadt geboren: Das sind die Fakten, die RTL über Manuel preisgibt. Ob er als Single oder mit einer Partnerin an der Show teilnimmt, wird nicht verraten. Denn die Freundinnen der vergebenen Kandidaten sind in Griechenland mit dabei, bekommen Antonia allerdings nicht zu Gesicht. Ihnen werden lediglich Video-Ausschnitte aus den Begegnungen mit ihren Partnern gezeigt. Zwei Beziehungen hatte Manuel schon, eine davon hielt sechs Jahre.

Doch wie kam der 26-Jährige überhaupt auf die Idee, sich bei dem Format anzumelden? „Ich wurde ganz überraschend für „Make Love, Fake Love“ angefragt. Mein Traum war es schon immer mal, in der TV-Branche aktiv zu werden“, verrät er gegenüber unserer Redaktion. Nach der Anfrage wollte sich Manuel die Chance nicht entgehen lassen und habe sich beworben.

„Mich sprach das Konzept von „Make Love, Fake Love“ an, da es nicht einfach eine klassische Datingshow ist.“ Er selbst kannte die Show bereits aus dem letzten Jahr und fand die erste Staffel sehr unterhaltsam. „Es gibt Party, viel Sonne und man kämpft um das Herz einer hübschen Dame, was gibt es Besseres?“ Die Show verspricht Drama, Spannung und Abwechslung für den Zuschauer und genau das ist es, was auch Manuel an dem Format begeistert.

So liefen die Dreharbeiten ab

Über die Dreharbeiten in Griechenland hat der 26-Jährige gegenüber unserer Redaktion nicht viel verraten, nur wie es war, mit so vielen anderen Männern in einer Villa zu leben: „Die Zeit mit so vielen Männern war nicht immer leicht, da wir ja immer noch Konkurrenten waren und da jeder Zeit mit der Single-Lady verbringen wollte. Trotz allem muss ich sagen, ich kann nichts Schlechtes über die Jungs sagen, da wir auch viel gemeinsam gelacht und gefeiert haben.“ Auch Freundschaften seinen in der Zeit entstanden, so der 26-Jährige.

Und wie war es, von so vielen Kameras umgeben zu sein? „Am Anfang war ich natürlich aufgeregt - das kann man sich als Zuschauer gar nicht vorstellen“, beschreibt der Doppelstädter seine erste Show-Erfahrung. Für ihn sei es eine komplett neue Welt gewesen, an die er sich jedoch schnell gewöhnt habe und die ihm viel Spaß gemacht hat. „Ich könnte mir sehr gut vorstellen, wieder im TV mitzumachen.“

Wie es für Manuel bei der Show weitergeht und ob er wirklich Single ist, können Trash-TV-Fans auf RTL+ verfolgen.

Ist Manuel wirklich Single? Foto: RTL

Dort wird jeden Dienstag eine neue Folge veröffentlicht. Ab dem 3. März läuft „Make Love, Fake Love“ dann auch auf RTL.