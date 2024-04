Was passiert mit der Wurfgranate aus dem Mühlkanal in Balingen?

1 Nicht sehr groß, aber dafür sehr gefährlich: die Wurfgranate aus dem Mühlkanal Foto: Uli Zimmer

Im Balinger Mühlkanal wurde kürzlich eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Wir haben nachgefragt, ob Gefahr für die Bevölkerung bestand und wie man sich in einem solchen Fall verhalten sollte.









Link kopiert



Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) war am vergangenen Freitag in Balingen,um eine im Mühlkanal gefundene Wurfgranate mitzunehmen. Nun stellt sich die Frage, was eigentlich mit diesen gefundenen Gegenständen passiert, was Bürger in einem solchen Fall tun sollen und ob sogar Gefahr für die Bevölkerung bestand.