1 American Staffordshire Terrier gelten laut Kampfhundeverordnung des Landes Baden-Württemberg als "besonders gefährlich" und können deshalb deutlich höher besteuert werden. Foto: © sasamihajlovic – stock.adobe.com

Immer mehr Problemfälle mit sogenannten Kampfhunden gibt es im beschaulichen Bad Teinach-Zavelstein. Inzwischen nehmen die Vorfälle derart zu, dass die Stadt die Reißleine ziehen will.

Bad Teinach-Zavelstein - Hunde sieht man derzeit viele. Nicht zuletzt während der Corona-Pandemie haben sich viele Menschen einen Hund angeschafft. Nun soll in Bad Teinach-Zavelstein die Hundesteuer angepasst werden – das kündigte Bürgermeister Markus Wendel am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung an. "Wir bringen die Satzung in die Neuzeit", erklärte der Verwaltungschef, da künftig ja auch diverse Prüfungen für die Hundehaltung fällig sein werden.

