1 Jonathan Danner bei der Arbeit in der Zimmerei von Bernd Cmelik. Seine Ausbildung hat er sehr erfolgreich abgeschlossen. Foto: Kopf

Der 19-Jährige Jonathan Danner hat seine Ausbildung bei der "Zimmerei Bernd Cmelik" in Oberndorf absolviert. Seine Prüfungen liefen so erfolgreich, dass er auf Landesebene den zweiten Platz erreichte. Unsere Redaktion hat ihn getroffen.















Oberndorf - "Es war definitiv eine coole Sache, aber schon auch ein riesiger Aufwand". So spricht Jonathan Danner aus Altoberndorf über seinen "Prüfungs-Marathon". Als Innungssieger der Innung Rottweil, durfte er am nächsten Wettbewerb teilnehmen und schloss diesen als Kammersieger ab. Auf Landesebene in Biberach war er dann wieder ganz vorne dabei, mit seinem zweiten Platz verpasste er aber denkbar knapp die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in Erfurt.