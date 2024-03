1 Was für eine Woche für Kai Brünker: Am Samstagabend ist er nun auch noch zu Gast im „aktuellen sportstudio“ in Mainz. Foto: Uwe Anspach/dpa

ZDF lädt den Villinger als Interviewpartner nach dem Pokalmärchen des 1. FC Saarbrücken ein. Doch zuvor hat der „Panzer“ Drittliga-Alltag im Ruhrgebiet.









Am Samstag nach dem Abpfiff der Drittliga-Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Saarbrücken wird es der gebürtige Villinger Kai Brünker sehr eilig haben. Er freut sich sehr über die Einladung als Interviewpartner von Moderator Sven Voss ab 23 Uhr im „aktuellen sportstudio“ des ZDF. Im Mittelpunkt steht natürlich bei diesem Gespräch das Pokalmärchen des 1. FC Saarbrücken, das am 2. April mit dem Halbfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern vielleicht noch in Richtung Finale in Berlin fortgesetzt wird.