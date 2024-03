Gefangener greift mehrere Wärter an

1 Der Angriff eines Häftlings auf Beamte in der JVA Rottenburg ist Gegenstand eines Prozesses am Amtsgericht Rottenburg. Foto: Ekkehard - stock.adobe.com

Als er sich die Anstaltskleidung der JVA in Rottenburg anziehen soll, wird ein 26-jähriger Häftling gewalttätig. Beim Prozess am Amtsgericht bringt er mit seinem Verhalten sogar den Richter auf die Palme, dem Staatsanwalt zeigt er einen Vogel.









Link kopiert



Angekettet an einen Polizisten und zusätzlich mit Handschellen gefesselt betritt der 26-jährige Angeklagte den Saal im Amtsgericht in Rottenburg. Einen weiten Weg hat er nicht gehabt, denn derzeit ist er als Häftling in der JVA nebenan, wo er eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt. Angeklagt ist der junge Mann wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte im Juni vergangenen Jahres.