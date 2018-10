Jungingen Manche kehrten nie zurück ins Killertal

Die meisten Briefe, die die Brüder von der Front nach Hause schickten, seien an ihre Schwester Frieda adressiert gewesen, ließ Bumiller die Anwesenden wissen. "Es muss eine enorme Vertrautheit und Wärme zwischen den Geschwistern geherrscht haben", beschrieb er das innige Verhältnis, das auch die Kriegszeit überdauerte.

Jeder der Briefe, so wurde beim Vortrag deutlich, gibt Aufschluss über den individuellen Charakter des Verfassers und ist somit ein sehr persönliches, für die Nachkommen äußerst wertvolles Dokument. Während der künstlerisch und kreativ veranlagte Friedrich eher kurz fasste, sind etwa die Briefe Rudolfs ausführlicher.

In vielen der schriftlichen Zeugnisse aus der damaligen Zeit spiele die Versorgung der Soldaten eine große Rolle, so Bumiller. Auch in der Korrespondenz, die seine Familie betraf, ist von Kartoffeln, Käse und Flädle die Rede, die neben Wurstwaren, Butter und Honig an die Front geschickt wurden. Details der Einsätze schildere etwa sein Vater hingegen seltener, erläuterte der Referent. "Für die Gebrüder Bumiller ging der erste Weltkrieg eher unspektakulär zu Ende", erklärte der Referent am Ende seines Vortrags.

Die Schicksale weiterer unmittelbar betroffener Junginger, die ebenfalls in den Krieg ziehen mussten – der Jüngste war gerade einmal 18 Jahre alt – dokumentiert ebenfalls die Ausstellung, die Matthias Bumiller unter Mithilfe von Ludwig und Klaus Bosch federführend gestaltet hat. Dank der Unterstützung der Einwohner, die alte Unterlagen und Bilder beisteuerten, konnte umfangreiches Material zusammengetragen werden. Vom Großvater von Matthias Bumiller, Bartholomäus Bumiller, stammt noch ein ganz besonderer Dachbodenfund, der ebenfalls im Museum zu sehen ist: eine Matrosenuniform samt Seesack. Und auch im Archiv schlummerte noch so mancher alte Schatz.

Die Anregung zur Ausstellung gab der Junginger Bürgermeister und Vorsitzende der AG Heimat, Harry Frick, der am Sonntag die Gäste im Museum begrüßte.