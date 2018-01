Jungingen Acht Frauen unter den Absolventen

Diese Schulung sei eine der wichtigsten Maßnahmen des Zollernalbkreises zur Förderung des Streuobstbaus, sagte Kreisfachberater und Schulungsleiter Markus Zehnder am Samstag im Junginger Rathaus. Er erinnerte daran, dass die erste Fachwarteausbildung 1994 stattfand. Das Interesse sei in den vergangenen Jahren gestiegen, freute sich Zehnder. "Mit 33 Teilnehmern ist man an der Grenze des Machbaren angelangt", hielt er fest. Erfreulich sei das gestiegene Interesse von Frauen.

Zehnder war beim Kurs vom Ehrenvorsitzenden der Baumwartevereinigung und Ausbilder, Hans Jetter, dem Vorsitzenden des Kreisverbands, Christian Kugler, sowie von Jürgen Schramm, Hans-Jürgen Snackers und Dieter Jenter von der Baum- und Fachwartevereinigung unterstützt worden, denen er dafür dankte.

Bei der Übergabe der Urkunden sprach Rolf Heinzelmann, Geschäftsführer des Landesverbands für Obstbau, Garten und Landschaft (LOGL) seine Hochachtung aus. Er ermunterte die Fachwarte, ihr Wissen nun in der Praxis umzusetzen und der Streuobstpflege treu zu bleiben.