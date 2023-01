1 Baden-Württemberg will mit dem Jugendticket BW den ÖPNV vor allem für junge Menschen attraktiv machen. Foto: imago//Michael Weber

Nach dem Erfolg des 9-Euro-Tickets für den ÖPNV im vergangenen Jahr plant die Bundesregierung in diesem Jahr die Einführung des Nachfolgermodells: das Deutschlandticket. Darüber hinaus will die Landesregierung von Baden-Württemberg mit dem Jugendticket BW den Nahverkehr besonders für junge Menschen attraktiv machen. Doch was bietet das jeweilige Ticket konkret? Und wo liegen die Unterschiede?

Was kosten die unterschiedlichen Tickets?

Das Deutschlandticket soll 49 Euro im Monat kosten – und bundesweit für Busse und Bahnen im Nah-und Regionalverkehr gelten. Beim Jugendticket für Baden-Württemberg handelt es sich um ein Jahresticket, das es für 365 Euro gibt. Also für einen Euro pro Tag können junge Menschen den ÖPNV in Baden-Württemberg nutzen. Mit etwa 30 Euro im Monat ist es also deutlich günstiger als das Deutschlandticket, kann aber eben auch nur im Südwesten genutzt werden.

Wer kann das Jugendticket BW erwerben?

Zu den Berechtigten zählen alle jungen Menschen bis 21 Jahre, die in Baden-Württemberg leben oder dort ihre Ausbildung machen. Wer älter ist, aber trotzdem noch in Ausbildung, also studiert oder in einem Betrieb arbeitet, kann das Jugendticket bis zum Alter von 27 Jahren kaufen.

Wann startet das Jugendticket BW?

Während der Start des Jugendtickets BW mit dem 1. März schon feststeht, ist weiter unklar, wann das Deutschlandticket erhältlich sein wird, immer wieder ist aus der Politik aber vom 1. Mai zu hören. Das 49-Euro-Deutschlandticket sollen die Kunden monatlich kündigen können. Das Jugendticket BW kann nach einem Jahr jeden Monat gekündigt werden.