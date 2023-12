Jugendliche in Mössingen gesucht: Vater und Baby mit Schlitten angefahren und schwer verletzt

Jugendliche in Mössingen gesucht

1 Der Rettungsdienst war im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Jansen

Drei Jugendliche haben am Sonntag in Mössingen einen Vater und sein Baby mit einem Schlitten angefahren und zu Fall gebracht. Der Mann und das Kind wurden schwer verletzt. Die Jugendlichen verschwanden nach dem Unfall einfach.









Laut Polizeibericht stand der 43-Jährige am Sonntagmittag in der Danziger Straße, als er von drei Jugendlichen auf einem Schlitten angefahren wurde. Daraufhin stürzte der Mann mit seinem elfmonatigen Kind. Der 43-Jährige und das Baby wurden vom Rettungsdienst versorgt und dann in eine Klinik gebracht.