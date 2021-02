Jugendkunstschule Nagold Bastelnd geht es durch die Krise

Nagold. Die Kreativpäckchen beinhalten verschiedene Materialien, aus denen ein Gegenstand gebastelt werden kann. Die Wahl dürfte nicht gerade leicht fallen. Bastler können unter anderem zwischen einem Zauberer aus Ton, einer Katze aus Holz oder einer Elefanten-Handpuppe wählen. Wer möchte, kann auch ein Rezeptbuch selbst binden und dieses beim gemeinsamen Kochen mit den Eltern nach und nach mit eigenen Rezepten füllen.

Die Auswahl an verschiedenen Kreativpäckchen ist jetzt schon beachtlich. "Unser Team ist nicht zu bremsen. Die nächsten Päckchen sind schon in der Vorbereitung", sagt die Leiterin der Jugendkunstschule Dorothee Müller. So soll es bald auch mitunter eine Schneekugel zum Selberbauen geben.