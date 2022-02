1 Jürgen Steim ist neuer Vorsitzender des Verwaltungsrats von Kern-Liebers. Foto: Steim

Jürgen Steim, einer der Gesellschafter von Kern-Liebers, ist neuer Verwaltungsratsvorsitzender von Kern-Liebers. Er löst seinen Bruder Hans-Jochem ab, der angekündigt hat, seine Anteile am Unternehmen möglichst im Familienkreis veräußern zu wollen.















Schramberg-Sulgen - Erek Speckert, Vorsitzender der Geschäftsführung von Kern-Liebers, einem der größten Unternehmen der Raumschaft, teilte diese Entscheidung des Verwaltungsrats am Freitagmittag den Beschäftigten der Werke von Kern-Liebers in Sulgen per Aushang und in den internationalen Standorten über das Internet mit.

Mitgeteilt wurde wörtlich: "Wir möchten Sie darüber informieren, dass in der Sitzung des Verwaltungsrates am 2. Februar 2022, Herr Dr. Jürgen Steim einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrates gewählt wurde. Herr Dr. Jürgen Steim ist seit vielen Jahren im Verwaltungsrat tätig und hatte bereits in der Zeit von 1998 bis 2010 den Vorsitz inne", erklärte Speckert. "Der Verwaltungsrat setzt sich somit aus folgenden Mitgliedern zusammen: Herr Dr. Jürgen Steim (Verwaltungsratsvorsitzender), Herr Prof. Rainer Kirchdörfer (stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender), Herr Christoph Drosten, Herr Dr. Thomas Hubert, Frau Nikola Mayer und Herr Dr. Frank Springorum", endet die kurze, auf deutsch und englisch abgefasste Mitteilung.

Hans-Jochem Steim ausgeschieden

Die Neuwahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrats war notwendig geworden, weil der bisherige Vorsitzende Hans-Jochem Steim zum Jahresende ausgeschieden ist.

Jürgen Steim hat Volkswirtschaft in Frankfurt am Main studiert und mit dem Diplom abgeschlossen, später dann promoviert. Nach der Universitätszeit war er lange Jahre im Privatkundengeschäft der Deutschen Bank in Wiesbaden tätig. Schon früh hat er sich mit Tarifpolitik beschäftigt und dazu auch ein Buch veröffentlicht unter dem Titel "Die Geschichte des ersten fachlichen Wirtschaftsverbandes in Deutschland. Vom Deutschen Buchdrucker-Verein zum Bundesverband Druck". Das Werk schaffte es wegen seiner Gestaltung in seinem Erscheinungsjahr 1969 sogar auf der Liste der "Die schönsten deutschen Bücher" der Stiftung Buchkunst in Frankfurt am Main. Jürgen Steim hat seinen Hauptwohnsitz in Wiesbaden und seit jeher auch einen Zweitwohnsitz in Schramberg.