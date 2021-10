1 Auf 50 glückliche Ehejahre in denen es gemeinsam auch schwere Stunden zu durchleben gab, blicken Anna und Manfred Emminger zurück. Foto: Emminger

Niedereschach - Gefeiert wird der Ehrentag des Ehepaars Emminger im Kreis der Familie, allen voran Sohn Patrick und die Enkelkinder Michelle und Joel. Manfred Emminger kennt man vor allem als aktiven Sänger des Gesangverein "Eintracht". Mehr als 50 Jahre hat er im "Xangverein" gesungen, ehe er vor kurzer Zeit seine aktive Sängerlaufbahn beendete. Er und seine Frau Anna, haben jedoch auch die anderen Niedereschacher Vereine stets unterstützt und gefördert. So spielte Anna Emminger, sie ist eine geborene Pierozak und stammt aus Empfingen, nach der Heirat und ihrem Zuzug nach Niedereschach, viele Jahre lang aktiv in der Fußball-Damenmannschaft des SV Niedereschach.

Liebe auf den ersten Blick

Manfred Emminger arbeitete bei der traditionsreichen Niedereschacher Firma Joh. Nepomuk Jerger als Feinmechaniker, ehe er aus gesundheitlichen Gründen in Frührente gehen musste.

Anna Emminger arbeitete bis zu ihrem Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand als Erzieherin an einem Kindergarten für geistig und schwerbehinderte junge Menschen in Aufen.

Kennen und lieben gelernt hat sich das Jubelpaar in Empfingen, als Manfred Emminger dort während seiner Bundeswehrzeit ein Manöver absolvierte. Anna Emminger, gebürtig und aufgewachsen in Empfingen, spielte dort aktiv Handball. An einem Abend funkte es sofort, als sich die Beiden dort zufällig in einer Kneipe trafen. Das war im Jahr 1969 – zwei Jahre später heiratete das Paar und zog in eine Dachgeschosswohnung im Hause von Olivia und Wilhelm Emminger, den Eltern von Manfred Emminger.

1972 kam Sohn Martin zur Welt und 1975 Sohn Patrick. 1977 zog die junge Familie ins Hochhaus in der Öschlestrasse in Niedereschach.

Im Jahr 1980 folgte dann der Bau des eigenen Hauses, in dem das Jubelpaar nun am heutigen Ehrentag im kleinen Kreis das Ehejubiläum feiern wird.