Jubiläum in Hechingen

3 Segnung des Gerätewagens durch Diakon Ralf Rötzel und Pfarrer Frank Steiner. Mitglieder des DRK tragen die Fürbitten vor. Foto: Ullrich

Das DRK Hechingen hat zur großen Jubiläumsfeier nach Weilheim eingeladen. Gesegnet wurden neue Fahrzeuge, und es gab viele anerkennende Worte für das, was das Rote Kreuz leistet.















Hechingen - Bei herrlichem Herbstwetter und mit großer Besucherkulisse wurde der Geburtstag des Hechinger DRK gebührend gefeiert: "Wie Sie alle sehen, kann die Hechinger Bereitschaft mehr als Pflaster kleben", meinte der DRK Ortsvereinsvorsitzende Manfred Bensch in seiner Begrüßung scherzend. Dies könne man am Gesamtwerk der Festvorbereitung erkennen. Es sei dem Ortsverein wichtig, den Geburtstag des DRK, die Fahrzeugsegnung und die Präsentation des DRK in einem geselligen Miteinander würdig zu feiern.

"Respekt und Dank"

Da Weilheim vom Stützpunkt des DRKs recht weit entfernt ist, nahm Ortsvorsteher Gerd Eberwein die Gelegenheit wahr, dem Ortsverein für sein engagiertes Wirken und seine vielfältigen Leistungen zu danken. Der Hechinger Ortsverein habe es verstanden, seine haupt- und ehrenamtlichen Kräfte gut auszubilden und bestens zu motivieren. "Dafür verdienen Sie unseren vollen Respekt und Dank."

Korb voller Nervennahrung

Der Kreisvorsitzende des DRK, Markus Maute, überbrachte neben den Grüßen und Glückwünschen des DRK Kreisverbandes Zollernalb einen Korb voller süßer Nervennahrung für die Einsatzkräfte. Um die Zukunft des DRK Hechingen müsse es einem nicht bange sein, Die Bereitschaft sei im Kreisverband Zollernalb eine feste Größe und ein verlässlicher Partner.

"Schwer beeindruckt"

Sie sei vom DRK in Hechingen schwer beeindruckt, erklärte Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg. "Ohne euch hätte man die Corona-Pandemie nicht geschafft. Ich bin jederzeit da, wenn Unterstützung gebraucht wird." Die momentane Weltlage lasse das DRK als besonders wichtig erscheinen. Impf- und Blutspendeaktionen sind nur ein Teil der mannigfaltigen Aufgaben, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DRK bewältigt wurden und werden. Während andere feierten und feiern, seien die DRKler im Einsatz. Der große Beifall für das ehrenamtliche Engagement kam ganz spontan."Gerade in der heutigen Zeit, die leider geprägt ist durch die vielen Krisenherde, ist ihre Arbeit bedeutender denn je", betonte Zweiter ehrenamtlicher Bürgermeisterstellvertreter Klaus Jetter. Gerade in der Corona-Zeit habe die Bevölkerung das Engagement des DRK sehr zu schätzen gelernt.

DRK-Mitglied Viviane Kopf ging kurz auf die Geschichte des Roten Kreuzes ein, das nach der Schlacht von Solferino von dem Schweizer Henry Dunant ins Leben gerufen wurde. Der Festgottesdienst, zelebriert von Pfarrer Frank Steiner und Diakon Ralf Rötzel wurde musikalisch von der Stadtkapelle unter Leitung von Michael Koch begleitet.

Blutspender geehrt

Die Ehrung von Blutspendern nahm Klaus Jetter vor. Geehrt wurden: Timo Beck, Julia Braun, Christian Haug, Nadine Jagric, Ivica Magdic, Udo Wagner, Chris Wehrstein, Kai Wiest, Brigitte Danner, Thomas Monaco, Susanne Blessing, Brigitte Brenner, Frank Buckenmaier, Robert Kuricini, Matthias Pagel, Uwe Steimle, Günter Heß, Elfriede Laske. Die beiden letzten in der Reihe erhielten für jeweils 100 Blutspenden eine Ehrennadel.

Neue Fahrzeuge geweiht

Danach folgte die Segnung des Gerätewagens durch die beiden Geistlichen, wobei Mitglieder des DRK die Fürbitten. Nach dem offiziellen Festteil der Veranstaltung ging das Programm noch weiter.

Zu sehen gab es auf dem Sportplatzareal diverse Rettungs- und Einsatzfahrzeuge, Vorführungen der Hundestaffel, den Einsatz von Drohnen, und einiges mehr. Auch für die Kleinen war einiges vorbereitet worden. Bastelmöglichkeiten standen ebenso auf dem Programm wie die Möglichkeit, sich schminken zu lassen. Ein Bärenhospital hatte seine Pforten geöffnet und eine Hüpfburg erfuhr starken Andrang. Mitglieder des DRK standen für Fragen und Gespräche bereit.