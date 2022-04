2 Die Jubilare bei ihrer Erst- und Zweitkommunion vor rund 50 Jahren. Foto: Baasner

Zum ersten Mal ist in der Jakobuskirche in Zimmern unter der Burg eine goldene Kommunion gefeiert worden















Zimmern u. d. B. - 50 Jahre ist es nun her, als die Kommunikanten am 30. April 1972 zum ersten Mal an den Tisch des Herrn traten, um das Sakrament der Taufe zu erneuern. "Ein schöner und besonderer Anlass, dieses Jubiläum zu feiern", fand Werner Sauter aus Zimmern unter der Burg und ergriff die Initiative, erstmals eine goldene Kommunion in der St. Jakobuskirche zu organisieren.

Von Idee begeistert

Seine Jahrgängerinnen und Jahrgänger, die zum Teil ihre Wurzeln weit von Zimmern unter der Burg entfernt geschlagen haben, waren von der Idee, dieser Feier einen würdevollen Rahmen zu geben und Erinnerungen in ihrem Heimatdorf aufleben zu lassen, angetan.

Pfarrer Vincent Shibu Pushpam erinnerte in seiner Predigt an die Kommunionschuhe, welche die Jubilare damals getragen haben. "Die Schuhe passen heute nicht mehr an eure Füße, und in der Zwischenzeit wurden viele Sohlen abgetragen. Jeder einzelne Lebensweg wurde von Erfahrungen geprägt. Glückliche und auch traurige Erlebnisse haben euch zu dem gemacht, was ihr heute seid. Gott ist immer an eurer Seite und ihr könnt auf ihn vertrauen", sagte er. Besonders erfreulich war, dass alle Erstkommunikanten von damals bei der goldenen Kommunion dabei waren.

Feier musikalisch umrahmt

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Klaus Peter Eggert an der Kirchenorgel. Carolin Baasner und Loreen Rieble sangen und begleiteten mit der Gitarre die Lieder "Herr, deine Liebe" und "Er ist bei dir".