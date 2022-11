1 60 Jahre glücklich verheiratet: Klothilde und Kurt Ritzmann aus Brigachtal feiern diamantene Hochzeit. Foto: Schimkat

Klothilde und Kurt Ritzmann feiern diamantene Hochzeit. 60 Jahre sind sie verheiratet. Beide lächeln vergnügt: "Wir freuen uns schon auf die Eiserne Hochzeit in fünf Jahren." Das Jubelpaar ist offenbar glücklich und zufrieden.















Brigachtal - "Ich wurde hier in Kirchdorf geboren", erklärt Klothilde Ritzmann. "Und ich in Überauchen", ergänzt Kurt Ritzmann. "Wir kannten uns schon von der Schulzeit, und eines Abends saßen wir gemeinsam mit Freunden im Gasthaus Adler." Und da haben sie sich ineinander verliebt? "Nein", antwortet sie, "aber wir fuhren jeden Morgen gemeinsam mit dem Zug nach Villingen zur Arbeit. Ich arbeitete bei Kaiser-Uhren und Kurt bei Binder-Magnete. Dann sagten wir uns, dann können wir auch heiraten", erklärt sie trocken, und Kurt Ritzmann nickt. Beide lachen schallend. Früher sei das anders gewesen, weniger romantisch. Man habe eben eines Tages geheiratet. Die Aufklärung ihrer Mutter sei sehr detailliert gewesen: "Du wirst schon sehen." Wieder prustet Klothilde Ritzmann los. Das Jubelpaar hat den Schalk im Nacken.

Am Tag der Hochzeit habe Kurt sie abgeholt und gesagt: "Aus uns wird jetzt ein Mann und eine Frau gemacht", erzählt sie, und der Jubilar schleppt einen Fotoband an, auf dem Titel das Hochzeitsfoto: Jeder schaut darauf in eine andere Richtung und von Lächeln keine Spur. "Lächeln war früher auf dem Hochzeitsfoto verboten, das gehörte sich nicht", klärt Klothilde Ritzmann auf.

So lautet die Erfolgsgeschichte

Die Erfolgsgeschichte dieser langen Ehe: "Wir haben uns immer verstanden und nie gestritten. War mal einer närrisch, ging man in ein anderes Zimmer und kam wieder, wenn man sich abgeregt hatte", sagt die Jubilarin.

"Ich habe immer Fußball gespielt, habe lange Theater gespielt und Regie geführt und bin später noch zum Bundschuh gekommen", erzählt Kurt Ritzmann: Klothilde Ritzmann ist in Brigachtal bekannt als die Frau, die alle Kräuter kennt, die im Garten wachsen. Seit 20 Jahren bindet sie Kräuterbüschel, die in der Kirche gesegnet und dann für einen guten Zweck verkauft werden. In Uganda hatte Klothilde Ritzmann durch Vermittlung einer Organisation zwei Patenkinder, denen sie die Schule und das Studium bezahlte. 2008 habe sie eine Reise mit der Organisation nach Uganda unternommen, ihre Patenkinder kennengelernt und zusammen mit der Organisation danach geschaut, dass das Geld auch richtig verwendet wurde. Diese Reise sei für sie sehr lehrreich gewesen. Man schätze wieder, was man hier habe und für selbstverständlich halte, betont sie. Jetzt betreut sie ein Patenkind für den Brigachtaler Verein Liso Tansania.

Feier im Pfarrsaal

Das Jubelpaar genießt den Ruhestand und betont: "Wir haben es so schön." Beide basteln: Kurt Ritzmann ist in seiner Werkstatt mit der Holzsäge beschäftigt, es entstehen lustige Figuren. Klothilde Ritzmann hat das Filzen für Hausschuhe und das Spinnen von Wolle für sich entdeckt.

Auf die Frage, ob sie ihre diamantene Hochzeit ordentlich feiern, antworten sie: "Selbstverständlich, am Sonntag im Pfarrsaal der Allerheiligenkirche, vorher hält Pfarrer Dominik Feigenbutz den Gottesdienst, der Bundschuh ministriert." Sie freuen sich auf 80 Gäste. Die Kinder richten die Feier aus. Klothilde und Kurt Ritzmann sind Eltern von zwei Töchtern, haben sechs Enkel und sieben Urenkel.