Jubiläum am Wochenende

1 Der Testturm in Rottweil feiert fünften Geburtstag. Foto: Thyssen-Krupp

Ein buntes Programm erwartet vor allem die jungen Besucher am Wochenende im Rottweiler Testturm. Das 246-Meter-Bauwerk feiert den fünften Geburtstag.















Rottweil - Der Testturm von TK Elevator in Rottweil feiert fünfjähriges Jubiläum. Das spektakuläre, ikonische Bauwerk, dass längst zu einer Landmarke und einem regionalen Publikumsmagneten geworden ist, hat zu diesem Anlass am langen Feiertags-Wochenende, vom 1. bis zum 3. Oktober, von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Programm für Kinder und Jugendliche

An diesen Tagen bietet TK Elevator ein besonderes Programm speziell für Kinder und Jugendliche. So gibt es eine ungewöhnliche Ausstellung, bei der zwei Exponate aus den Experimentierwelten für den technikinteressierten Nachwuchs gezeigt werden – einschließlich der Möglichkeit, selbst Hand anzulegen und zu "basteln".

Beim ersten Exponat handelt es sich um ein so genanntes "Möbiusband" – eine Konstruktion mit erstaunlichen Eigenschaften. Der Besucher fährt ein magnetisches Auto auf dem Band entlang, ohne es anzuheben, und gerät dabei von der Außen- auf die Innenseite und umgekehrt. Interessanterweise gibt es nur eine einzige Fläche.

Das andere Exponat zielt auf die relative Wahrnehmung von Größenordnungen durch den Menschen, denn jede Größe wird automatisch in Relation zu benachbarten Maßen gesetzt. Außerdem wird immer nur ein bestimmter Teilaspekt wahrgenommen, nicht das "Große Ganze". Verblüffendes ist dabei zu entdecken.

Weitere Programmpunkte im Rahmen der Jubiläumstage sind ein spezielles Schmink-Angebot für Kinder am Sonntag, 2. Oktober, sowie die "Zauberbühne Christoph Frank – hoch, höher, am höchsten" am 3. Oktober. Von 13.30 bis 16.30 Uhr führt der Zauberer die Zuschauer durch die fantastische Welt der Aufzüge. Begleitet von vielen magischen Effekten erlebt das Publikum die Geschichte der seinerzeit bahnbrechenden Erfindung – vom Vorläufer des Paternosters bis hin zum revolutionären MULTI von TK Elevator. Dazu gehört natürlich auch die Entstehung des TK Elevator-Testturms.

Einer war schon 104 mal oben

"Mein Team und ich freuen uns sehr auf das besondere Angebot anlässlich des Testturm-Jubiläums – und möchten an dieser Stelle auch noch einmal allen danken, die unseren Turm in den vergangenen Jahren besucht haben. Darunter gibt es auch ganz besonders treue Turm-Fans, viele davon mit Dauerkarte. Einer hat das Bauwerk sogar schon ganze 104-mal besucht", so Beate Höhnle, Testturmmanagerin bei TK Elevator.