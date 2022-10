1 Joko Winterscheidt (links) und Klaas Heufer-Umlauf betätigen sich politisch. Foto: dpa/Daniel Karmann

Das Show-Duo Joko und Klaas überlässt seine erfolgreiche Instagram-Plattform zwei Frauenaktivistinnen aus Teheran – und erntet ein riesiges Echo. Es ist nicht die erste politische Aktion der beiden.















Mal einfach so zwei Millionen Instagram-Follower an andere verlieren? Von einer Sekunde zur nächsten alle schönen Bilder und Geschichten, die man über Jahre hinweg in diesem sozialen Netzwerk veröffentlicht, also gepostet hat, auf Nimmerwiedersehen löschen? So sehen wahrscheinlich die schlimmsten und wüstesten Albträume der Influencer dieser Welt aus.

Die beiden TV-Moderatoren Joachim Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (39), dem Publikum und ihren vor allem jungen Fans besser bekannt in der Kurzform „Joko und Klaas“, haben genau dies am Donnerstagabend auf Pro Sieben zur besten Sendezeit zelebriert: Sie haben auf ihren persönlichen Instagram-Accounts alle bisherigen Inhalte gelöscht und die beiden Plattformen zwei Aktivistinnen der iranischen Protestbewegung überlassen, „und zwar für immer“. Es gehe darum, erläuterten sie, dem Kampf um mehr Rechte für Frauen im Iran jene Aufmerksamkeit zu schenken, die dieser verdiene und nötig habe. „Alles, was uns selbst persönlich zum Posten gerade einfällt, ist nichts wert im Vergleich zu den Protesten im Iran“, stellte Heufer-Umlauf fest.

Von sofort an werden nun die inzwischen im Exil lebende Azam Jangravi und die in Teheran aktive Sarah Ramani die Fans von Joko und Klaas über das aktuelle Protestgeschehen informieren können, während die iranische Regierung selbst bekanntlich alles unternimmt, um Informationen über die wachsenden Unruhen im Land weitgehend zu unterdrücken. Erfolgreich kann die Tauschaktion natürlich nur sein, wenn möglichst viele der bisherigen Instagram-Follower ihre Netzgefolgschaft nicht kündigen, wofür die Moderatoren denn auch ausdrücklich warben. Bis jetzt scheint ihr Plan aufzugehen: In den ersten Stunden nach der TV-Ausstrahlung wuchs die Zahl der Follower sogar noch um weitere rund 300 000.

Es ist nicht das erste Mal, dass die einst als jugendliche Comedians ins Fernsehgeschäft gestarteten Moderatoren ihre Popularität nutzen, um klare politische Positionen zu beziehen. Seit 28. Mai 2019 läuft beim Privatsender Pro Sieben, bei dem sie fest unter Vertrag stehen, die Abendshow „Joko & Klaas gegen Pro Sieben“. In verschiedenen Spielrunden treten die beiden gegen andere Moderatoren des Münchner Unternehmens an. Können sie am Schluss die meisten Punkte erzielen, gibt es als Gewinn 15 Minuten Sendezeit am Folgeabend – zur Primetime und zur völlig freien Verfügung.

15 Minuten gegen Männergewalt

Oft nutzen Joko und Klaas ihren Gewinn für Spaßaktionen, immer wieder aber auch für ernsthafte, strittige Themen. 2020 ging es eine Viertelstunde lang um Männergewalt gegen Frauen in Deutschland. Und im Frühjahr 2021 weiteten sie das Format zu einer mehrstündigen Echtzeitübertragung aus dem stressigen Spätdienst einer Krankenschwester aus. Das Echo in den sozialen Netzwerken war riesig und weit überwiegend positiv – offenbar treffen die beiden TV-Stars mit ihren Aktionen einen Nerv.