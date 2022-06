1 Jörg Kachelmann hält viele althergebrachte Wetterweisheiten schlicht für Schwurbelei. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Glasscherben können kein Feuer machen, sagt der Wetterexperte Jörg Kachelmann und hat eine Theorie, warum selbst die Polizei einen solchen Blödsinn verbreitet.















Führt der Klimawandel zu vermehrten Waldbränden? Nur, wenn wir dumm sind, sagt der MeteorologeJörg Kachelmann. Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht der gebürtige Lörracher über verbreiteten Aberglauben gerade beim Wetter und darüber wie sich fast alle Waldbrände verhindern lassen.

Herr Kachelmann, nicht nur in Brandenburg auch im Schwarzwald wächst die Waldbrandgefahr. Ist der Klimawandel schuld?

Wir sehen eine Häufung von Dürreereignissen vor allem im Frühling und Frühsommer und wir vermuten, dass eine Kaltwasseranomalie durch grönländisches Schmelzwasser die Hochdruckrücken-Bildung westlich von uns unterstützt – das wird in den kommenden Jahren nicht besser werden, auch wenn das sicher von Jahr zu Jahr variiert. Das bedeutet, dass nennenswerter Regen meist nur durch örtliche Schauer und Gewitter und sogenannte Vb-Wetterlagen zu erwarten ist.

Können wir dann kurzfristig gar nichts tun?

In Sachen Waldbränden können wir ganz viel tun, weil nur eine minimale Zahl von Waldbränden durch Blitze entstehen. Fast alle Waldbrände entstehen durch fahrlässige oder absichtliche Brandstiftung. Wenn wir nicht dumm sind, gibt es auch kaum noch Waldbrände.

Aber in der freien Natur kann doch selbst eine Glasscherbe schnell zum Brennglas werden, heißt es immer wieder.

Deutschland ist die globale Zentrale für Aberglauben. Man glaubt an den Einfluss des Mondes auf das Wetter, an den Hundertjährigen und an Hagelflieger, obwohl das alles völliger Blödsinn ist. Und man glaubt halt auch, dass sich Feld, Wald und Wiesen selbst entzünden können oder dass Glasflaschen und -scherben Feuer machen können. Auch das ist völliger Blödsinn. Polizeidienststellen erzählen die Räubergeschichte von der Glasscherbe besonders gerne, weil man so wunderbar mühsame Brandstiftungsermittlungen vermeiden kann.

Die Gefahren lauern überall. In Calw führt die Polizei einen Waldbrand auf Funkenflug einer nahen Stromleitung zurück. Was halten Sie von dieser Theorie?

Ich war nicht vor Ort. Es hört sich auf den ersten Blick so abseitig an, dass ich gerne die Fotos vom Baum und der Leitung sehen würde.

Über welche anderen großen und gefährlichen Irrtümer bezüglich Waldbränden ärgern Sie sich?

Vegetation brennt, wenn sie auf 250 bis 300 Grad erhitzt wird. Glasscherben und Glasflaschen können aus physikalischen Gründen kein Feuer machen. Mehr muss man nicht wissen.

Warum sind solche Theorien besonders in Deutschland verbreitet?

In Ländern, in denen völlig wirkstofffreie Homöopathie durch Krankenkassen bezahlt wird, ist jede Form von Wahnsinn denkbar.