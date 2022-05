1 Der Villinger Bahnhof gilt als Startpunkt für die Ausflugstipps. Foto: Schölzel

Wohin mit dem 9-Euro-Ticket? Möglichkeiten gibt es viele. Doch was lässt sich von Villingen aus am besten erreichen? Hier sind die besten Tipps für einen gelungenen Tagestrip oder Kurzurlaub.















Villingen-Schwenningen - Jetzt ist es offiziell: Das 9-Euro-Ticket wurde im Bundesrat beschlossen und ist damit eine Erleichterung für viele Pendler, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind. Doch auch (Kurz-) Urlauber werden sich freuen; der Theorie nach lassen sich mit dem Sparticket sämtliche Ausflugsziele in der ganzen Bundesrepublik besuchen. Doch warum in die Ferne schweifen, wo das Gute doch so nah liegt? Hier sind einige Tipps für Ausflugsziele ganz in der Nähe.