Jettingen Sonntag nimmt die neuesten Trends ins Visier

Das Sugaring, einen beim Shoppen entdeckten Trend, habe er ebenfalls ausprobiert – und dabei entdeckt, dass er Rückenhaare habe. Den Schmerz der Haarentfernung habe er genommen wie ein Mann: Er habe ganz laut nach seiner Mama geschrien. Wie "ein frisch geschlüpfter Delfin" – scheinbar das Schönheitsideal hinter diesen Behandlungen – habe er danach allerdings nicht ausgesehen, eher wie "ein frisch gerupftes Huhn".

Politik und Politiker bekamen an diesem Abend ebenfalls ihr Fett weg. Sei es zu Beginn bei einer kurzen Exkursion durch Europa, vorbei an Brexit und Maut, oder später bei seinem Ausflug in die USA zu Donald Trump, ein Mann, der der Beweis dafür sei, dass "der Hirntod erst viele Jahre später festgestellt wird". Als Bruder Christophorus las er ebenfalls einigen Politikern die Leviten und stellte sich vor, sie wären Vögel.

Sonntag steht nicht einfach nur auf der Bühne

Mit seinem Song "I muss gar nix", zu dem er auf der Bühne tanzte, ins Publikum stieg und die Zuschauer abklatschte, bewies er musikalisches Talent. Inklusive bunt beleuchteter Geige. Ein Christoph Sonntag steht eben nicht einfach nur auf der Bühne und zieht sein Programm durch. Er spricht die Leute an, greift einzelne heraus und lernt dadurch nicht nur ein Ehepaar kennen, sondern, erfährt auch gleich noch ihre Adresse.

Die beiden fanden sich an diesem Abend noch öfter im Programm. Charmant nahm Sonntag sie auf den Arm und heimste dafür einiges Gelächter ein. Überhaupt schien an diesem Abend jeder seiner Witze anzukommen und für schallendes Gelächter in der Halle zu sorgen. Sein Publikum war hin und weg von Christoph Sonntag.

Im nächsten Jahr feiert die 1. Narrenzunft ihr 25-jähriges Bestehen, unter anderem mit einem Kabarett-Auftritt. Zur Abwechslung ist diesmal "Dodokay" eingeladen. Er wird am 23. November in der Willy-Dieterle-Halle auftreten. Der große Jubiläumsumzug der Zunft steigt bereits in der nächsten Fasnet, am Sonntag, 10. Februar.