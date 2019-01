Jettingen Hasenburger steht Ausschuss vor

Gewählt wird in Jettingen zwischen 8 und 18 Uhr, die Wahlbezirke – vier plus Briefwahl – bleiben unverändert. Wahlräume sind die Oberjettinger Turnhalle, der Mehrzweckraum im Rathaus, die August-Leucht-Halle sowie der Bürger- und Jugendtreff. Ausgezählt wird die Europawahl noch am Abend des Wahltages. Gemeinde- und Kreisratswahl werden am nächsten Tag gezählt.