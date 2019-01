Jettingen Deutlich mehr Eheschließungen

Die Zahl der Geburten ist von 85 auf 78 etwas zurück gegangen. Das ist aber immer noch mehr als der Zehn-Jahres-Durchschnitt von 71. Bei den Sterbefällen zeigt sich ein ähnliches Bild: 2017 waren es 74, im Jahr 2018 dann 64. Der Zehn-Jahres-Schnitt liegt bei 63. Die Einwohnerzahl ist von 7893 auf 7922 leicht gestiegen. Auch hier liegen die aktuellen Zahlen über dem Zehn-Jahres-Schnitt von 7628.

In den Kindergärten wurden 2018 Jahr 317 Kinder über drei Jahren betreut – sechs mehr als noch 2017 und deutlich mehr als im Zehn-Jahres-Schnitt von 279. Im Krippenbereich waren es 73, also vier mehr als 2017 und 25 mehr als im Schnitt der vergangenen zehn Jahre.

In Oberjettingen besuchten 129 Kinder die Grundschule, in Unterjettingen 170. Hier sind die Zahlen leicht rückläufig. Im Zehn-Jahres-Schnitt waren es 124 beziehungsweise 184 Schüler. In der Gemeinschaftsschule besuchten letztes Jahr 264 Jugendliche den Unterricht. Also einige mehr als im Zehn-Jahres-Schnitt, der bei 196 liegt.