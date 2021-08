Ferienspaß: Auf Indianerpfaden oder auf Bootstour: Kinder- und Jugendbüro bietet ein tolles Programm

Die Haigerlocher Ferienspiele sind zwar schon wieder Geschichte, doch die große Ferienlangweile danach ist deshalb keineswegs ausgebrochen. Der vom Kinder- und Jugendbüro Haigerloch organisierte Ferienspaß ist nämlich in vollem Gange.

Die Haigerlocher Ferienspiele sind zwar schon wieder Geschichte, doch die große Ferienlangweile danach ist deshalb keineswegs ausgebrochen. Der vom Kinder- und Jugendbüro Haigerloch organisierte Ferienspaß ist nämlich in vollem Gange.

Die Haigerlocher Ferienspiele sind zwar schon wieder Geschichte, doch die große Ferienlangweile danach ist deshalb keineswegs ausgebrochen. Der vom Kinder- und Jugendbüro Haigerloch organisierte Ferienspaß ist nämlich in vollem Gange.

Haigerloch (ls/tk). Und er bietet den Kindern und Jugendlichen, die sich dafür bis Anfang August anmelden konnten, eine Menge Abwechslung. Und weil das Wetter seit Anfang August überwiegend sommerlich ist, spielt das dem Kinder- und Jugendbüro des Hauses "Nazareth" gut in die Karten, denn es ermöglicht eine flexible Programmgestaltung.

Die Betreuung am Vormittag im Kinder- und Jugendbüro in der Hohenbergstraße wird bislang sehr gut angenommen. Hier gibt es für die Kinder abwechslungsreiche Beschäftigungsmöglichkeiten und sie können das Kinder- und Jugendbüro voll und ganz ausnutzen. Es wird jede Menge gespielt, gebastelt, gebaut und gemalt. Bei schönem Wetter geht es zudem ins Haigerlocher Familienfreibad, auf den Spielplatz oder auf Schnitzeljagd.

Höhepunkte sind aber unbestritten die Ausflüge. So ging es in der ersten Woche des Haigerlocher Ferienspaßes 2021 zum Beispiel in den Niedrigseilgarten des Erzbischöflichen Haus Nazareths nach Sigmaringen.

Die Kinder verwandelten sich dort in Indianer, gab sich einen Stammnamen, entwickelten einen Schlachtruf und stellten dazu ein passendes Totem aus Naturmaterialien her. Anschließend musste die Betreuerin Franziska Lindner von den Indianern gerettet werden, denn sie war S von einem Bösewicht entführt und an einen Marterpfahl gefesselt worden. Die Abschlussprüfung war dann das Überwinden des Niedrigseilgartens. Hier war sehr viel Geschick gefragt.

Nach so einem erlebnisreichen Tag holten sich die Kinder wieder Kraft und Energie beim Verzehr einer gegrillten rote Wurst. Zum Schluss entdeckten die Kinder noch eine verschlüsselte Botschaft und konnten so den versteckten Schatz finden. Wieder am Jugendbüro angekommen, wurden die tollen Leistungen der Indianer mit einer Urkunde belohnt.

Ein weiteres Highlight war der Ausflug nach Konstanz an den Bodensee. Hier bestiegen 15 Jugendliche das hauseigene Boot des Haus Nazareths besteigen und auf hohe See stechen. Der Skipper des Bootes gab den Jugendlichen eine kurze Einweisung und dann packten alle fleißig mit an und erlebten einen tollen Tag auf dem Boot. Das Wetter spielte auch mit, so wurde mitten auf dem See geplanscht, getaucht, Saltos vom Boot ins Wasser gemacht, oder sie konnten sich auch mit Ring und Schnur vom Boot mitziehen lassen. Nach der Bootstour durfte das Shoppingerlebnis im Einkaufszentrum Lago direkt nebenan natürlich nicht fehlen. Hier wurde fleißig eingekauft und gegessen.

Sehr froh waren die Verantwortlichen auch darüber, dass sie dieses Jahr wieder einen Ausflug nach Waldenbuch zu Ritter Sport anbieten konnten. Die Kinder stellten in der Schokowerkstatt Schokolade her mit selbst ausgewählten Spezialzutaten her. Knisterbrause, Marshmallows oder sogar Chili fand sich in so mancher Schokolade wieder. Da die eigene Schokolade etwas Einzigartiges ist, muss die Verpackung auch besonders sein. Diese wurde zum Abschluss noch von den Kindern selbst gestaltet. Wer dann immer noch nicht genug von Schokolade hatte, konnte sich im Shop aufhalten und Mitbringsel für die ganze Familie einkaufen.