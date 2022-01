Vermisster 40-Jähriger So lief die nächtliche Suche der Polizei bei Eiseskälte in Villingen ab

Ein vermisster 40-Jähriger hat am Mittwoch einen umfangreichen Einsatz der Polizei ausgelöst – und zwar landkreisübergreifend. Denn der Mann lebt eigentlich in Freiburg, doch sein Handy war in Villingen geortet worden. Das sorgte für den stundenlangen Einsatz des Polizeihubschraubers. Es gibt aber weiterhin keine Spur von ihm.