Schlitten-Unfall in Bad Griesbach Kinder schanzen gegen Mauer - schwer verletzt

Zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren sind am Samstagnachmittag in der Ortenau bei einem Unfall mit dem Schlitten verletzt worden. Sie mussten mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.