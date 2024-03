4 James Blunt begeisterte in der Stuttgarter Schleyerhalle. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

James Blunt hat in Stuttgart sein neues Album vorgestellt, viele alte Hits gesungen und an eine Freundin erinnert. 8000 Menschen verfolgten sein Konzert in der Schleyerhalle.









Link kopiert



Was macht ein Brite, wenn er in Stuttgart auf der Bühne steht? Natürlich: er trinkt Tee. James Blunt stellt seine Tasse ab, auf dem Piano. Vier Uhr nachmittags ist es mitnichten, viel eher schon viertel vor neun am Sonntagabend in der Schleyerhalle. Gut 8000 Menschen sind gekommen, um den Singer-Songwriter zu erleben.