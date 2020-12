Jahresrückblick Horb Gründe sich über 2020 zu freuen

Bereits im März war Horb Vorreiter im Corona-Management: Unaufgefordert hat das Rathaus schon ein Notfall-Klinikum eingerichtet. Die Stadtverwaltung hat bei der Informationstechnik in der Region eine Vorreiterrolle übernommen, indem sie ein Info-System geschaffen hat, das aktuell über Covid-19-Fälle in Kitas und Schulen informiert.

Weihnachten schenken

Trotz Corona fand erst kürzlich der Wohltätigkeitsmarkt "Weihnachten schenken" statt. Eine organisatorische Meisterleistung, mit der sich Horb hervorgehoben hat.

Brücken-Abende

Vom "Schrumpf-Stadtfest" am letzten Ferienwochenende sprachen die einen. Für die anderen war der zweite Brücken-Abend jedoch etwas erfrischend Neues. Trotz Corona-Auflagen sammelte an den mehreren kleinen, in der Stadt verteilten Bühnen Publikum. An einigen Orten wurde sogar getanzt – was gezeigt, hat, dass auch die Idee der Veranstaltung "Horb tanzt" in die richtige Richtung gezielt hat und Potenzial für die Zukunft bietet.

Nicht zu vergessen: Die Brücken-Feste waren aus der Not heraus geboren, und daran war nicht Corona schuld, sondern die zweijährige Vollsperrung der B 32 von der Autobahn nach Horb. Hier hat sich die City-Initiative Horb aktiv noch etwas Schönes einfallen lassen: das Horb-Busle, das Nordstetten mit Horb verbindet und auch nächstes Jahr noch fahren wird.

Breitbandversorgung

Große Fortschritte hat die Stadt auch im Bereich der Breitbandversorgung gemacht. So konnten die Horber Stadtwerke mit Fördermitteln von Land und Bund die Glasfaseranbindungen von Mühringen, Ahldorf, Betra, Dießen und Isenburg mit zahlreichen zusätzlichen Anschlüssen realisieren. Die Stadt berichtet in ihrem Grußwort zum Jahreswechsel von den Details: "Damit sind nun alle Stadtteile (bis auf einzelne Aussiedlerhöfe oder Straßenrandlagen), die zuvor unterversorgt waren und bei denen die Telekom und Vodafone angekündigt hatten, in den nächsten Jahren keinen Ausbau vorzunehmen, nun mit mindestens 50 Mbit/s versorgt. Auch für die Anbindung des Gewerbegebietes Hohenmühringen konnte ein Förderantrag erfolgreich eingereicht werden, um nun jedes Gewerbegrundstück mit einem Glasfaseranschluss versehen zu können." Zusätzlich wurden für die Anbindung der Horber Schulen zwei Förderanträge eingereicht und bewilligt. "Diese Mittel sind angesichts der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Notwendigkeit eines guten Internetanschlusses für die vermehrte Tätigkeit im Homeoffice gut investiertes Geld", so die Stadt.

Bauplätze für Familien

Horb war auch dieses Jahr ein Wunschort fürs Familien-Eigenheim. Der Gemeinderat hat 2019 bereits Baugebiete in einigen Ortsteilen nach § 13 b Baugesetzbuch – einem vereinfachten Verfahren zur Ausweisung von Wohnbauflächen – auf den Weg gebracht. 2020 konnten in Nordstetten, Bittelbronn und Grünmettstetten 61 Bauplätze erschlossen werden. "Für weitere Wohnbaugebiete in Bildechingen, Talheim, Altheim, Rexingen, Dießen, Dettensee, Nordstetten und Isenburg wurden die Planungen weitergeführt", so die Stadt.

Gewerbegebiete

Ein zwiespältiges Thema sind die Diskussionen um Gewerbegebiete, die auch 2020 die öffentliche Diskussion geprägt haben. Aber auch hier gibt’s Positives zu vermelden: Die Bürgerinitiativen aus Ahldorf und Altheim haben ihre Meinungen friedlich kundgetan und somit in der Diskussion für frischen Wind gesorgt. Im Fall von Ahldorf hatte die dortige Initiative Erfolg; bei der Planung des Zugterminals im Heiligenfeld war der Gemeinderat positiv gestimmt. Die kritische Haltung zu Gewerbegebieten war 2020 aber kein Horber Phänomen. Auch in Eutingen und Rottenburg flammten Diskussionen auf.

Geplant und präsentiert

Im Gestaltungsbeirat sind einige Bauprojekte für die Zukunft schon beraten worden, sodass sich 2021 auch hier etwas tun könnte: Seniorenwohnen in Talheim, neue Ortsmitte Mühringen, Wohnbebauung Panzerrampe Horb und Anbau ans Pflegeheim Ita von Toggenburg. Fortschritte gibt es auch bei der Straßenplanung für das Flair-Areal in Talheim.