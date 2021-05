3 Sitzgelegenheiten, Treppenstufen und fast 50 angepflanzte Bäume prägen jetzt das Bild der Eyachauen. Foto: Bäurle

Der Bürgerpark "Eyachauen" auf dem ehemaligen Gelände der Schlossbrauerei in Haigerloch ist praktisch fertig und wird wohl eingeweiht, sobald es die sinkenden Corona-Inzidizenzahlen erlauben.

Haigerloch - Zur Erinnerung: Im November 2008 hatte die Stadt einen Vertrag mit dem Insolvenzverwalter abgeschlossen und für rund 45.000 Euro das Gelände gekauft, auf dem früher die traditionsreiche Schlossbrauerei bis zu ihrer Insolvenz im November 2002 Haigerlocher Bier gebraut hatte. 2010 wurde schließlich mit dem Abbruch der Gebäude begonnen und 2011 lobte der Gemeinderateinen Architektenwettbewerb zur Neugestaltung des Brauerei-Areals aus, welchen Ende April 2012 der Entwurf der Arbeitsgemeinschaft Pirker/Pfeiffer; Menz/Weik; Hähnig/Gemmeke gewann.

Dieser bildete die Grundlage für weitere Planungen auf dem Gelände, die mit der Aufstellung des Bebauungsplans "Eyachauen" aufgenommen werden konnten.

326.000 Euro teurer als geplant

Die Neugestaltung der Eyachauen nahm mit dem Bau einer Umgehungsrinne für Fische an der Eyach ihren Anfang. Schließlich wurde im Zusammenhang mit dem erforderlichen Hochwasserschutz auch der ehemalige Küchentrakt des Gasthauses Schlössle abgebrochen. Schließlich begann man im vergangenen Jahr mit dem Bau des geplanten. Fuß- und Radweges. Dieser wurde wegen unvorhersehbarer baulicher Erschwernisse allerdings 326.000 Euro teurer als geplant. Der Fuß- und Radweg beginnt an der großen Eyach-Brücke am Anfang der Seesteige, führt parallel an Eyach und den neuen Wohnungen im früheren Gasthaus "Schlössle" vorbei und mündet über eine Rampe unterhalb des Hauses Elser wieder in die Hechinger Straße.

Am Ende des Winters und mit dem beginnenden Frühjahr hat sich die Firma Gartenbau Werner aus Haigerloch schließlich an die landschaftsgärtnerischen Arbeiten in den Eyachauen gemacht und dabei 46 Bäume der verschiedensten Arten gepflanzt. So soll später ein beeindruckendes optisches Erscheinungsbild garantiert werden. Die Bäume fangen bereits an, zu grünen. Inzwischen wurden an verschiedenen Stellen Sitzgelegenheiten oder auch so genannte Albliegen für Spaziergänger und Wanderer installiert., auf denen man sich ausruhen kann. Auf manchen hat man einen tollen Blick aufs Schloss und auf die Schlosskirche.

Kleine Feier gewünscht

Weiter wurden in der Mitte der Eyachauen Sitzstufen angelegt, die zum Umlaufgewässer führen. Außerdem führt eine Treppenanlage mit Pflasterweg von der Eyachgasse aus direkt in die Eyachauen und trifft dort auf den Fuß- und Radweg. Der überall gesäte Rasen fängt ebenfalls langsam an, zart zu sprießen. Links vom kleinen Steilstück, das früher zur Brauerei führte, wurde ebenfalls ein schönes Rechteck mit diversen Sitzgelegenheiten angebracht.

Ohne Nebenkosten belaufen sich die Kosten allein für die Grünanlagen auf etwa 224.000 Euro netto. Insgesamt hat die Freiraumgestaltung der Eyachauen rund zwei Millionen Euro gekostet.

Für die Übergabe des Bürgerparks wünscht sich Bürgermeister Heinrich Götz eine kleine Feier. Wann diese stattfinden kann, hängt von der Entwicklung des Geschehens rund um die Pandemie ab.