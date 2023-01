5 Ein Stromausfall beim LKA hat sich auf Sicherheitsbehörden im ganzen Land ausgewirkt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ein defekter Trafo in der veralteten Stuttgarter Zentrale des Landeskriminalamts hat landesweit Probleme bei Polizei und Sicherheitsbehörden ausgelöst. Das wirft unangenehme Fragen auf.















Es ist gegen 16 Uhr am Mittwochnachmittag, als in einer der wichtigsten Sicherheitsbehörden des Landes die Lichter ausgehen. In Teilen der Zentrale des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA) ist der Strom weg. Und er kommt auch nicht zurück ins Gebäude an der Taubenheimstraße in Bad Cannstatt. Stattdessen rückt eine Weile später sogar die Feuerwehr an.