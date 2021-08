Die Kurve bei der Corona-Inzidenz zeigt nach oben: Die Inzidenzzahl ist von 9,0 am Montag auf 12,7 gestiegen. Das Gesundheitsamt des Zollernalbkreises registrierte am Dienstag elf neue Corona-Infektionen. Die jetzt Betroffenen leben in Albstadt (2), Balingen (1), Geislingen (3), Haigerloch (1), Hechingen (3) und Meßstetten (1).