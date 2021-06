1 Das Coronavirus. Foto: © Romolo Tavani - stock.adobe.com Foto: Schwarzwälder Bote

Auch am Montag zeigt sic das Corona-Lagebild im Kreis Rottweil freundlich. Der Neuinfektionswert bleibt stabil und beträgt 5,0.

Kreis Rottweil. Im Landkreis Rottweil gibt es (Stand Montag, 0 Uhr) nur noch 20 aktive Corona-Fälle und zehn ermittelte Kontaktpersonen. In den vergangenen sieben Tagen wurden sechs Neuinfektionen gezählt, es gab keine weiteren Todesfälle. 7564 Menschen gelten wieder als genesen, 7746 Fälle und 162 Gestorbene insgesamt zählt das Gesundheitsamt. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Dienstagnachmittag bei 5,0 – er stabilisiert sich also auf einem niedrigen Niveau.