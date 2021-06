1 Die Inzidenz im Kreis Rottweil liegt am Mittwoch plötzlich unter 50. Foto: © Romolo Tavani – stock.adobe.com

Der Landkreis macht am Mittwoch in Bezug auf die Inzidenz einen deutlichen Sprung nach unten. Gleich um 20 Punkte verbessert sich der Kreis. Die Neuinfektionsrate beträgt nun 47,9

Kreis Rottweil - Das Landesgesundheitsamt gibt am frühen Mittwochabend bekannt, dass die Neuinfektionsrate auf 100 000 Bewohner in den vergangenen sieben Tagen bei 47,9 liegt – also unter 50. Das ist gegenüber dem Dienstag eine deutliche Verbesserung um 20 Punkte. Landesweit liegt sie bei 42.

Am Donnerstag/Freitag erfolgen, wie bereits online und in unserer Tageszeitung berichtet, erste Öffnungsschritte, da die Sieben-Tage-Inzidenz bereits an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 lag. Damit wurde das Regime der sogenannten Bundesnotbremse verlassen. Weitere Öffnungsschritte sind möglich, wenn die Tendenz in den kommenden 14 Tagen besser ist als zu jenem Zeitpunkt, als die ersten Öffnungsschritte bekannt gegeben wurden. Der Referenzwert liegt bei 64,3.

Der Blick in die Nachbarschaft – im Kreis Tuttlingen beträgt die Inzidenz 98, im Schwarzwald-Baar-Kreis 76,2, in der Ortenau 25,1, in Freudenstadt 65,1 und im Zollernalbkreis 78,7.