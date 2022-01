1 Die Inzidenz hat sich leicht erhöht. Foto: © peshkova – stock.adobe.com

Während die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 271,8 lag, stieg sie zum Donnerstag leicht auf 274,4 an.















Kreis Rottweil - Seit Mittwoch sind 230 Todesfälle in Zusammenhang mit der Pandemie zu beklagen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 271,8. Am Donnerstag wurde nun ein leicht erhöhter Wert von 274,4 vom Landesgesundheitsamt gemeldet. Stand Mittwochnachmittag sind elf Intensivbetten in den Krankenhäusern belegt, sieben davon mit Corona-Infizierten. Fünf Fälle müssen laut Landratsamt intensiv beatmet werden.