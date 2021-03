Landtagswahl Kreis Calw Grünen-Kandidat Schwarz greift Direktmandat an

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs ging das Direktmandat im Wahlkreis Calw stets an die CDU. Das will der Grünen-Kandidat Johannes Schwarz bei der Landtagswahl am 14. März ändern. Prominente Unterstützung erhielt er nun von der Landesvorsitzenden Sandra Detzer – bei einem Termin, der vor 20 Jahren noch ziemlich ungewöhnlich gewesen wäre.