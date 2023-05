1 Das bisherige Calwer Krankenhaus wird durch einen Neubau im Stammheimer Feld ersetzt. Foto: Thomas Fritsch

Der Böblinger Landrat und Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikverbunds Südwest stoppt die Sanierung des Krankenhauses Herrenberg – weil er die Investitionen durch die geplante Krankenhausreform in Gefahr sieht. Calws OB Florian Kling indes appelliert daran, nicht den Calwer Konsens zu riskieren.









Im Klinikverbund Südwest, zu dem neben den Krankenhäusern Calw und Nagold auch die Kliniken in Böblingen, Sindelfingen, Leonberg und Herrenberg gehören, scheint es zu brodeln. Nachdem Böblingens Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikverbunds, Roland Bernhard, bereits im Februar verkündet hatte, dass die Modernisierung des Krankenhauses in Leonberg ausgesetzt werde, werden nun auch die Maßnahmen in Herrenberg gestoppt, wie das Landratsamt Böblingen am Dienstag bekanntgibt. Als Grund gibt Bernhard die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Krankenhaus-Reform an.