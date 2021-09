1 Kultusministerin Theresa Schopper ist seit vier Monaten im Amt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Mit mehr Tests und minimierter Quarantäne startet Baden-Württemberg am Montag ins neue Schuljahr. Kultusministerin Theresa Schopper erklärt im Interview die Motive dafür.

Stuttgart - Für Theresa Schopper beginnt am Montag ihr erstes volles Schuljahr als Kultusministerin. Die Pandemie ist immer noch da, das Land steckt in der vierten Welle. Wir wollen von der Grünen-Politikerin wissen, an welchen Stellschrauben gedreht wird, um den Schulbetrieb sicherer zu machen.

