Kunden des Internet-Service-Anbieters Vodafone klagen seit Mittwoch vielerorts in Deutschland über Probleme mit dem Netzzugang, dem Telefon, dem Fernsehen und der Stromversorgung. Davon ist auch die Stadt Geislingen betroffen.

„Benutzer melden Probleme in Bezug auf: TV, Internet und Totaler Absturz“, meldet eine der zahlreichen Störungs-Homepages im Netz. Die firmeneigene Störungskarte behauptet hingegen am Donnerstagmittag unbeirrt: „Uns ist keine Störung in diesem Gebiet bekannt.“

In Social-Media-Gruppen machen Betroffene ihrem Ärger Luft

Schwabo-Leser widerlegen das: „Wir haben seit gestern kein Festnetz-Internet mehr“, sagt einer. Vor allem das Wohngebiet Weiherhalde sei momentan betroffen, berichtet ein anderer. In Social-Media-Gruppen machen die Betroffenen in der „Sonnenstadt“ ihrem Ärger Luft.

Alleine sind sie damit nicht: Laut verschiedener Internet-Portale, auf denen man Störungen melden kann, kommt es bei Vodafone seit Donnerstagmorgen in vielen westdeutschen Ballungszentren zu Problemen. Automatisch durch Nutzerinformationen erstellte Karten zeigen diese neben dem Großraum Stuttgart/Schwäbische Alb beispielsweise im Rhein-Main- sowie im Ruhrgebiet.

Probleme könnten sich von selbst lösen

Woran das liegen könnte, hat der Web-Portal Netzwelt.de bereits Anfang dieser Woche gemeldet: Verschiedene große Netzanbieter nehmen dieser Tage umfangreiche Wartungen vor – darunter im Südwesten auch Vodafone.

Der Tipp der Internet-Fachredakteure der Netzwelt: „Verfallt nicht in Panik.“ Die Probleme könnten sich nach den Wartungsarbeiten von selbst lösen.

Vodafone treibt zudem nach seiner Übernahme von Unitymedia die Frequenzumstellung fürs Kabelfernsehen weiter. Auch das kann Störungen nach sich ziehen.