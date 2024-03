Jasmin De Barros ist Integrationsbeauftragte bei der Stadt Balingen. Die Stelle wurde vor zwei Jahren geschaffen. Seit dem baut die Mutter einer kleinen Tochter das Netzwerk in Sachen Ankommen im Städtle stetig weiter aus. Sie hat selbst in Brasilien gelebt und weiß, wie es sich in einer fremden Kultur anfühlt.