Insolvenzverfahren in Pfalzgrafenweiler

1 Noch bis Ende März wird beim Möbelhersteller Gwinner produziert. Danach werden die Gebäude erst mal leergeräumt. Foto: Doris Sannert

Derzeit läuft das Insolvenzverfahren der Gwinner Wohndesign GmbH in Pfalzgrafenweiler. Die Firma produziert noch bis Ende März. Was aus den Gebäuden wird, ist noch unklar.









Bis das Insolvenzverfahren der Gwinner Wohndesign GmbH in Pfalzgrafenweiler vollständig abgewickelt ist, wird es noch eine Weile dauern. Fakt ist: Die Marke Gwinner bleibt nach dem Verkauf an die Firma Rodan weiter bestehen. Diese wird die gängigsten Modelle künftig in Polen produzieren lassen.