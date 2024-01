Ins Eis eingebrochen: Feuerwehr ist für Notfall am Gültlinger See vorbereitet

Dass der Winter neben glatten Straßen oder Überschwemmungen durch Schneeschmelze noch viele andere Gefahren mit sich bringt, ist klar. Eine der schlimmsten ist da vermutlich, an einem See oder Weiher ins Eis einzubrechen. Wie ist die Feuerwehr Wildberg in einem solchen Fall am Gültlinger See vorbereitet?