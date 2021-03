1 Im alten Treff-Markt wird ein Schnelltestzentrum für Bürger eingerichtet. Am Samstag ist Eröffnung. Foto: Hübner

Die Gemeinde Königsfeld eröffnet am Samstag, 20. März, ein eigenes kommunales Covid-19-Schnelltestzentrum für kostenfreie Bürgertests in den Räumen des ehemaligen Treff-Supermarktes am Zinzendorfplatz in Königsfeld.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Königsfeld - Ein erster Testlauf fand bereits am vergangenen Samstag unmittelbar vor der Landtagswahl statt, um die Abläufe und die Organisation zu erproben, heißt es in einer Gemeindemitteilung. In Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein Königsfeld wurde allen Wahlhelfern ein Testangebot gemacht. Unter den 65 Personen, die den Test auf freiwilliger Basis wahrgenommen haben, war kein positiver Befund.

Hervorragend unterstützt wird die Kommune beim Betrieb des Testzentrums gleich von mehreren kompetenten Partnern, so die Gemeinde.

Der Inhaber der Schwarzwald-Apotheke, Apotheker Simon-Peter Skopek, Peter Hesselbach von der Corona-Schwerpunktpraxis Dogor und Hesselbach und der DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen stehen der Gemeinde nicht nur mit Rat und Tat zur Seite, sondern stellen auch das benötigte medizinische Fachpersonal. Die evangelische Brüder-Unität überlässt den barrierefreien, großzügigen Raum und ausreichende Parkplätze auf Mietbasis.

Terminvereinbarung online ist notwendig

Am Eröffnungstag werden sich die Türen des Testzentrums von 10 bis 13 Uhr für die kostenlose Schnelltestung aller Bürgen öffnen, die sich wöchentlich einmal testen lassen können und einen Testnachweis erhalten. Ab Montag, 22. März, gelten wöchentlich folgende reguläre Öffnungszeiten: montags und mittwochs von 16 bis 19 Uhr, samstags von 13 bis 16 Uhr.

Die Gemeinde weist darauf hin, dass eine vorherige Terminvereinbarung für die Testtermine notwendig ist. Personen ohne Termin können nur in Ausnahmefällen getestet werden, hierbei kann es unter Umständen zu längeren Wartezeiten kommen. Termine können unter folgender Adresse vereinbart werden: www.apothekenverbund-skopek.de/schnelltest.

Die Gemeinde Königsfeld weitet mit dem Testzentrum ihre kommunale Teststrategie aus. Schon seit Ende Februar können sich Mitarbeit der Kinderbetreuungseinrichtungen und der Grundschulen lokal testen lassen. Mit der Eröffnung des Testzentrums steht dieses Angebot allen Einwohnern Königsfelds offen.

Bürgermeister Link ist zuversichtlich

"Nicht nur ist es uns gelungen, in dem ehemaligen Ladenlokal einen barrierefreien und zentralen Raum zu finden, auch konnten wir Partner mit hervorragender medizinischer und logistischer Expertise gewinnen", so Bürger-meister Fritz Link.

Das Gemeindeoberhaupt ist zuversichtlich, dass sich die gemeinsamen Anstrengungen lohnen werden: "Ich erachte regelmäßige Schnelltests als essenziellen Baustein in der Pandemiebekämpfung: Testen, testen, testen ist das Gebot der Stunde angesichts steigender Inzidenzwerte. Dass wir diese nun vor Ort anbieten können, schafft ein großes Mehr an Sicherheit für unsere Bürger in diesen turbulenten Zeiten. Ich rufe alle dazu auf, von diesem Testangebot rege Gebrauch zu machen, um Infektionen noch effektiver und schneller feststellen zu können."