So ist die aktuelle Grippe-Lage

1 Influenza-Virus unter dem Elektronenmikroskop. Foto: Imago/BISP

Die diesjährige Grippewelle hat Deutschland fest im Griff. Das Robert-Koch-Institut vermeldet steigende Fallzahlen. Auch das RS-Virus ist weiter stark im Umlauf. Der Überblick über ein erkranktes Land.









Link kopiert



Die Grippewelle in Deutschland hat an Wucht gewonnen. In der Woche bis zum 21. Januar habe die Influenza-Aktivität deutlich zugelegt, schreibt das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin in seinem aktuellen Wochenbericht zu akuten Atemwegserkrankungen von Mittwochabend. Alle Altersgruppen seien betroffen.