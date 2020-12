Infektionsrisiko? Gütenbacher kritisiert Chöre während Gottesdiensten

Gütenbach - "Was mich im Moment extrem stört, sind die geplanten Weihnachtsgottesdienste mit singenden Chören, die teilweise abgehalten werden, das ist in meinen Augen eine Farce", so Frtischi und gibt ein Beispiel aus seiner Heimatgemeinde Gütenbach. So war hier eine Weihnachtsmesse geplant, die von Mitgliedern des Gütenbacher Kirchenchores im Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag hätte aufgeführt werden sollen. "Ein Kirchenchor bestehend aus acht Leuten singt eine Weihnachtsmesse, davor wird natürlich auch eifrig geprobt. Sollte von den meist betagten Chormitgliedern jemand wegen der Witterungsverhältnisse nicht in die Probe kommen können, wird er selbstverständlich von der Kirchengemeinde mit dem Pkw zuhause abgeholt", erklärt Fritschi kopfschüttelnd. Er hat Zweifel, dass hier durchgängig auf genügend Abstand geachtet wird. Chormitglieder würden vor und nach der Probe vor der Kirche "auf einem Haufen" stehen. Auch hält er die Empore der Gütenbacher Kirche für so klein, dass es dort Probleme mit genügend Abstand zwischen den Chormitgliedern geben könnte.

Fritschi sieht in diesen Zeiten keine Notwendigkeit für vorgetragenen Gesang in den Gotteshäusern. Da gebe es auch Möglichkeiten, Gesang einzuspielen und vom Band laufen zu lassen.