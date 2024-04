1 Die Polizei hat über eine Woche nach der verschwundenen kleinen Danka gesucht. Jetzt weiß man, was passiert ist. Foto: /Pixsell

Zwei Kommunalangestellte gestehen, das Kleinkind bei einem Unfall überfahren und ihre Leiche auf eine wilde Mülldeponie geworfen zu haben.









Link kopiert



Die europaweite Suche nach der kleinen Danka war vergeblich. Wie Serbiens Staatschef Aleksandar Vucic am Donnerstag auf einer Pressekonferenz erklärte, haben zwei Angestellte der kommunalen Wasserwerke in der Stadt Bor gestanden, das seit neun Tagen vermisste Kleinkind bereits am 26. März unweit des Hauses ihres Großvaters in Banjsko Polje mit ihrem Dienstwagen überfahren und die Leiche auf eine wilde Mülldeponie geworfen zu haben.