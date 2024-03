In Hechingen: Der lange Weg bis zum Bau von Windrädern

1 Windkraftanlagen bald auch bei Hechingen? Bis es soweit kommen könnte, ist noch ein weiter bürokratischer Weg für den Regionalverband Neckar-Alb zu gehen. Foto: Pixabay/Leopictures

Für Gegner und Befürworter: Noch läuft das Beteiligungsverfahren des Regionalverbandes Neckar-Alb, in dem unter anderem Stellungnahmen zu den Windkraft- und Freiflächen-PV-Plänen abgegeben werden können. Bis aber gebaut wird, dauert es noch.









Link kopiert



Potenzielle Windkraft- und Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen sind derzeit in aller Munde – auch in Hechingen und Umgebungen. Der Hintergrund: Der Regionalverband Neckaralb hatte zum Jahresende 2023 Vorrangflächen für ebenjene Anlagen in seinem Gebiet ausgewiesen und öffentlich gemacht. Nun sind die Bürger und Träger öffentlicher Belange an der Reihe und dürfen Stellungnahmen im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens zu den sogenannten Teilregionalplänen einreichen.