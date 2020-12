In Eigenleistung Villinger Feuerwehrhaus wird umgebaut

Beengte Verhältnisse, undichtes Dach und nicht mehr zeitgemäße Räume: Das Villinger Feuerwehrhaus ist längst in die Jahre gekommen. Die Einsatzkräfte legen deshalb erneut selbst Hand an, um für Modernisierungen zu sorgen. Was gerade gemacht wird und wie sich die Situation im Feuerwehrhaus gestaltet, lesen Sie in unserem (SB+)Artikel.